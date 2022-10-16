ايران تحض الاتحاد الأوربي على مقاربة “واقعية” للاحتجاجات : لا انقلابات مخملية

2022/10/16 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أنقرة في 27 حزيران/يونيو 2022 © اف ب/ارشيف طهران (أ ف ب) – حض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم فرض عقوبات على طهران، على اعتماد مقاربة “واقعية” للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية ليست […]

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