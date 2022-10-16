ما الذي يعنيه كأس العالم لقطر؟

2022/10/16 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب فعاليات كأس العالم 2022، فإن استضافة قطر للمونديال هذا العام لها أهمية كبرى ضمن رؤية البلاد الاستراتيجية لـ2030، وفق تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست.

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