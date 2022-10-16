واشنطن تحمل إيران مسؤولية سلامة الأميركيين في سجن يشهد اضطرابات

2022/10/16 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع التقارير الواردة من سجن إيفين، محملة إيران مسؤولية سلامة الأميركيين " المحتجزين ظلما" هناك.

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