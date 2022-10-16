الزوجة تكشف السبب.. مصري يشعل النار بنفسه في دائرة حكومية

2022/10/16 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل مواطن مصري السبت بنفسه النار أثناء وجوده في مبنى حكومي، حيث جرى إسعافه ونقله للمستشفى.

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