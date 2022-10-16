2022/10/16 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثانية السبت بمشاركة 49 فيلما قصيرا ضمن أربع مسابقات للأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام الحركة، والأفلام البحرينية.

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