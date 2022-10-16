الرئيس الصيني: لن نتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

2022/10/16 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وإن الصين لن تتخلى عن حق استخدام القوة.

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