أكثر من 22 طائرة معطلة.. لماذا تحول مطار بغداد إلى مقبرة للطائرات؟

2022/10/16 | 08:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قضية تكدس الطائرات المعطلة في مطار بغداد الدولي مخاوف في الأوساط العراقية بشأن مستقبل الخطوط الجوية العراقية، بخاصة بعد تسرب وثائق من وزارة النقل العراقية تشير إلى إهمال تلك الطائرات.

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