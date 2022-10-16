مالك كراج يغطي شاحنة بـ300 ألف قطعة كريستال.. شاهد كيف تشعّ؟

2022/10/16 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى كليفلاند شين، مالك كراج سيارات في مدينة أوستن الأمريكية، عدة أشهر لتحويل شكل سيارة "جي إم سي سييرا" من طراز عام 1978، يدويًا عن طريق لصق أكثر من 300 ألف بلّورة زجاجية، كلٌّ منها على حدة.

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