تحليل: أسباب فشل

2022/10/16 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل مطول نشر في مجلة "نيشنل انترست"، السبت، أن "الإصلاحات العسكرية الروسية في أوكرانيا فشلت، وأنه من الواضح أن الجيش الروسي غير مستعد للحرب على نطاق واسع".

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