(بغداد اليوم) تنشر نتائج السادس الاعدادي الاكاديمي والمهني الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 .
الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية :
#التعليم_المهنيhttps://drive.google.com/drive/folders/18o0wP9IZ845fx1M7ghFTjZzyvC56ilaa?usp=sharing
#التعليم_الاكاديمي
#الكرخ_الاولىhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1tOfDU9i8NRzAWKS9-1EnEp1UMGwaV9rZ?usp=sharing
#الكرخ_الثانيةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1VgbmKgzy1MOl1qfs9pjAS_P4_y9dQpIh?usp=sharing
#الكرخ_الثالثةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1BirQWoi1evJdX4bt4XIXL-lmzlLtlcf0?usp=sharing
#الرصافة_الاولىhttps://drive.google.com/drive/folders/1C-ppNN960srfu4CliVL7dvw_YlGUQORJ?usp=sharing
#الرصافة_الثانيةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1EKhlxwBQ68jj9aD2thWaeaUJSxE1HoHL?usp=sharing
#الرصافة_الثالثةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1D6wT0Agh2f0cdtNhaAHaWi9mKO1l373q?usp=sharing
#صلاح_الدينhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1d9lrwLmvDSQUa2nCp2wK2nmpivMIB3Qg?usp=sharing
#كركوكhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1VPAyqc9KeMLsT1QC0NEraZdQA7Dw5bED?usp=sharing
#البصرةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1YBa7TfdXmtU6AD6d3_zxJjH8ei1vWcFE?usp=sharing
#القادسيةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1cf5On7oq8ks37wPB5q_umh_PdcwqNt_c?usp=sharing
#المثنىhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1yfDaoVzwLgsMl11O0hk2HH_jE2D-eF9q?usp=sharing
#النجف_الاشرفhttps://drive.google.com/drive/folders/1wsmA91ycwN62Eee6CznDY58cCst5bPRN?usp=sharing
#واسطhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1LZBtO2lvAMk5J5ISTh2ByTtA80PiT3_J?usp=sharing
#نينوىhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1OgrIzc2nkSRkpa5zhtO_u5AGQs1vigqv?usp=sharing
#ميسانhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1Q-dRI-JQLaOJJKTAqAhS1rq6FqKEhxvE?usp=sharing
#بابلhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1r2Om6hR4ZcR3_UyWAlMPL5jSfpKhL-EN?usp=sharing
#ديالىhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1aAoGNUaAjpivrEzTYR8jOyQMBHb3Uo_v?usp=sharing
#ذي_قارhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1Mf7_Nui3JqrdNtghbhEVjcQGSJVYtB4_?usp=sharing
#كربلاء_المقدسةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1w62gcIkYKcUX4-KtP4QqslbkkMJo5apV?usp=sharing
#الانبارhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1YR6mpYgAcQ1_sNzU0o8NZtH0nnrTecPj?usp=sharing
#ممثلية_دهوكhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1K4UxyKJ0B-_UM9Ctzuhs9xe7I140ygxk?usp=sharing
#ممثلية_اربيل http://https://drive.google.com/drive/folders/1BTfxI_6EgL9SRE7J_frBebNOVXXNCR4B?usp=sharing
#ممثلية_السليمانيةhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1OmWgE_UETFBlpfKdK6-y2-a6rIIyutRa?usp=sharing
#خارج_العراقhttp://https://drive.google.com/drive/folders/1CN4YCIfBq7jvs47TT69E6Ps9_RW4-Vwd?usp=sharing
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