التربية تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

2022/10/16 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وزارة التربية، نتائج امتحانات (الدور الثاني) لطلبة السادس الاعدادي بفرعيه الاكاديمي والمهني ، على شكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني ادناه :-

https://t.me/moeduiraq22

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