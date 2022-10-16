2022/10/16 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، الاحد، تحقيق طفرة كبيرة في نسب الإيرادات المالية للشركة خلال شهر أيلول الماضي.

وقال حسين في بيان إن "الايرادات تجاوزت حاجز 51 مليار دينار عراقي"، مبيناً في ذات الوقت أن "نسبة الربح الصافي من تلك المبالغ بلغت أكثر من 23 مليار دينار عراقي".

وأكد أن هذه "النسب هي الأعلى التي حققتها الخطوط الجوية العراقية منذ إنتشار جائحة كورونا قبل أعوام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلن تحقيق أعلى نسبة ايرادات منذ جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلن تحقيق أعلى نسبة ايرادات منذ جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).