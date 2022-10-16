طلب نيابي لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع سفر مسؤولين في وزارة المالية

2022/10/16 | 09:35 - المصدر: وكالة خبر

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قدمت لجنة النزاهة النيابية ، طلبا رسميا الى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية وجهازي المخابرات والامن الوطني ، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع سفر اصحاب الدرجات الخاصة في وزارة المالية ، على خلفية سرقة مبلغ 3 تريليون و700 مليار دينار.

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