رئيس الصين: سنأخذ تايوان بالقوة عند الحاجة.. وسنجدد شباب الأمة

2022/10/16 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في بكين الأحد، إن الصين ستتحد مع تايوان بالقوة إذا تطلب الأمر

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