2022/10/16 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بصور ومنشورات تتحدث عن "اختفاء طفلة" في ظروف غامضة بمحافظة المزاحمية (غرب البلاد)، بينما تعتقد أسرتها أنها "مخطوفة" من قبل مجهولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء طفلة في السعودية يثير ضجة وعائلتها تلمح إلى "عملية خطف") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء طفلة في السعودية يثير ضجة وعائلتها تلمح إلى "عملية خطف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).