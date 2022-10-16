2022/10/16 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة.وأضافت رومانوسكي في تغريدة على تويتر أن “التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين”.وتابعت: “عراق يحارب الفساد ويخلق فرص … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الامريكية في العراق: اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الامريكية في العراق: اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).