2022/10/16 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد من أن بلاده “لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة” عندما يتعلق الأمر بتايوان، وذلك في خطاب ألقاه لدى افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين.وقال شي لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شي جينبينغ: الصين لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة تجاه تايوان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شي جينبينغ: الصين لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة تجاه تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).