2022/10/16 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني جاء في تقرير صادر عن الرصيد العالمي للطبيعة البرية أن عدد الثدييات والطيور والزواحف والأسماك على الأرض انخفض بنسبة 68٪ خلال الخمسين عاما الماضية.وحسب التقرير، فإن مجموعة حيوانات المياه العذبة، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: أعداد الحيوانات تقلصت بنسبة 68% في النصف قرن الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: أعداد الحيوانات تقلصت بنسبة 68% في النصف قرن الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: أعداد الحيوانات تقلصت بنسبة 68% في النصف قرن الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).