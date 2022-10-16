2022/10/16 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني توصلت دراسة جديدة إلى دور آخر يؤديه المخيخ داخل الدماغ البشري غير مهمته الأساسية بتنظيم التحكم في العضلات وتنسيق حركة الجسم، وهو المساعدة في تذكر التجارب العاطفية.وكانت دراسات سابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف وظيفة جديدة لـ “المخيخ” في التّجارب العاطفيّة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف وظيفة جديدة لـ “المخيخ” في التّجارب العاطفيّة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف وظيفة جديدة لـ “المخيخ” في التّجارب العاطفيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).