تايوان ترد على تهديدات الصين: لن نتخلى عن سيادتنا

2022/10/16 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الرئاسي في تايوان، الأحد، أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وإن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ "بلد واحد ونظامين.

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