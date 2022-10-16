صادرات نفط العراق لأمريكا تتراجع للنصف خلال الأسبوع الماضي

2022/10/16 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفاضا لأكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.117 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 103 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.220 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت الإدارة، أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 109 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار اكثر من النصف عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 275 الف برميل يوميا”.

وتابعت، أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.300 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 759 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 370 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 242 الف برميل يومياً”.

وأشارت إلى، أن”كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 136 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 111 الف برميل يوميا ومن ليبيا بمعدل 90 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او نيجيريا”.

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