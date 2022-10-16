اللواء ٣١٤ لسرايا السلام يُنفذ عملية امنية غرب سامراء

2022/10/16 | 10:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قطعات اللواء ٣١٤ لسرايا السلام، عملية امنية في منطقة الحويش غرب مدينة سامراء المقدسة.

فبتوجيه آمر اللواء ابو حسن السعيدي، باشرت قوة من الفوج الرابع، التابع للواء ٣١٤ بعملية مسح وتفتيش المنطقة تعزيزاً لامنها وامن سامراء المقدسة بالكامل.

هذا وتواصل قطعات سرايا السلام تنفيذ واجباتها الامنية باستمرار منعاً لتسلل العـدو، وحماية للاهالي والمقدسات.

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