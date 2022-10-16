العثور على كلب ماء اوراسي نادر في هور الدلمج بمحافظة واسط

2022/10/16 | 10:23 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية بيئة واسط عن العثور على كلب ماء اوراسي نادر في هور الدلمج ضمن الحدود الإدارية للمحافظة .

وقال مدير بيئة واسط صباح عباس أنه تم العثور على هذا الحيوان المهدد بالإنقراض في شباك أحد الصيادين ومن المؤشرات الواضحة عليه تبين أنه يافع العمر ما يدل على وجود عائلة له في الهور .

واضاف أن كوادر مديرية بيئة المحافظة ستستمر بالبحث والتقصي عن هذا الحيوان النادر وأنها أبلغت وزارة البيئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف حمايته من الإنقراض .

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