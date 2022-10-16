مركز حقوقي: المبلغ الذي سرق من امانات هيئة الضرائب يبني 4 الاف مدرسة

2022/10/16 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني ان مبلغ الميارين ونصف المليار دولار الذي سرق من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين يكفي لبناء 4 الاف مدرسة حديثة.

وقال الرديني في بيان إن "المواطن العراقي بدء لايستوعب حجم السرقات التي تحصل في البلد"، مشيراً الى ان "هذه الارقام لو حولت الى خدمات فهذا المبلغ يكفي لبناء اربعة الاف مدرسة حديثة او بناء اربعين الف شقة تضاهي شقق بسماية،او بناء محطة كهرباء تكفي لتجهيز ثلاث محافظات بدلا من استيرادها من دول الجوار، او تسديد رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لشهر كامل".

وطالب مجلس القضاء الاعلى والحكومة وهيئة النزاهة بـ "سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تورط بسرقة هذا المبلغ الضخم والحفاظ على المال العام ونطالب باعلان جميع الاجراءات علنا".

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