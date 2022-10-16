حجم التجارة الالكترونية في العراق يتجاوز 6.6 مليار دولار مع نهاية 2022

2022/10/16 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس شركة مسواك الالكترونية عمار امين، أن سوق التجارة الالكترونية في العراق سيتجاوز 6.6 مليار دولار مع نهاية 2022.

وقال أمين عبر لنكن إن "سوق التجارة الإلكترونية في العراق ستتجاوز 6.6 مليار دولار في عام 2022 - أكثر من 60٪ نمو سنوي (4.2 مليار دولار في عام 2021).

وأضاف، أن "البدء في الاستثمار بهذه السوق ، سيؤدي الى اجتذاب العديد من المستثمرين الآخرين وبالتالي اكتساب أفضل الصفقات ذات القيمة مقابل المال في هذا النظام - والذي لا يزال لديه الكثير ليقدمه في السنوات القادمة".

وأوضح انه "في وقت أصبحت فيه قرارات الاستثمار أصعب من أي وقت مضى ، أصبحت هذه الفرصة أفضل: سوف يفكر اللاعبون الإقليميون مرتين قبل التوسع ، وسيكون اللاعبون المحليون القابلون للاستثمار في متناول الجميع"!

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