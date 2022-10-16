وزير النقل يفتتح مطار كركوك الدولي

2022/10/16 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

افتتح وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي، اليوم الأحد، مطار كركوك الدولي.

وقال رئيس هيئة المستشارين في كركوك عماد دهام، في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي، افتتح مطار كركوك الدولي، بحضور وزير المالية وكالة هيام نعمت كوبرلو، ومحافظ كركوك راكان سعيد علي الجبوري".

وأضاف، ان "المطار، سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة الى العراق"، مبينا ان "الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على ارض مطار كركوك الدولي".

وتابع دهام، ان "المطار افتتح بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي، ومعاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمادي وقائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب وعدد من المسؤولين في سلطة الطيران المدني والمنافذ الحدودية".

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