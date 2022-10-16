2022/10/16 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنـت سلطـة الطيـران المـدني العراقـي ، اليوم الأحـد ، إفتتـاح مطـار كركـوك الدولـي بحضـور ممـثل رئيـس مجـلس الـوزراء وزيـر النقـل الكـابتن ناصـر حسيـن الشبـلي ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي ومحـافظ كركـوك راكـان سعـيد الجبـوري وبمشاركة ومعـاون رئيس السـلطة لشؤون المطارات المهندس عـلي محمد تقـي .

وبينت السلطة : أن مطـار كركوك الدولـي أستكمل جميـع المعـايير والمتطلبـات الدولـية ليكـون جاهـزاً فـي استقـبال جميـع الرحـلات الجـوية .

مؤكُدة : بأن إفتتـاح المـطار يُعـد إضافـة مهمـة فـي حركـة نقـل المسـافرين والبضـائع ليعزز بذلك واقـع النقـل الجـوي وآفاقـه فـي الـبلاد.

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني تعلن إفتتاح مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني تعلن إفتتاح مطار كركوك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).