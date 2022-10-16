اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 2 كغم من مادة الكرستال المخدرة بميسان

2022/10/16 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، اعتقال تاجر مخدرات ضبط بحوزته 2 كيلو من مادة الكريستال المخدرة، في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه ومتابعة شخصية من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة القت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات وقوة من مكافحة اجرام قضاء قلعة صالح القبض على تاجر مخدرات ضبط بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة حيث كان يستقل دراجة نارية".

واكد على أنه "تم تسليمه والمضبوطات اصولياً الى جهة الطلب".

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