2022/10/16 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكاعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الشروع بعملية أمنية في محافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي، شرعت اليوم الأحد، بعملية أمنية لدهم وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك".واضافت ان "العملية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية بتسلل عناصر داعش إلى بعض القرى لتهديد المواطنين في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).