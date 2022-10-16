شاهد بالفيديو.. افتتاح معرض النحت العراقي لعام ٢٠٢٢ على القاعة الرئيسة في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين

2022/10/16 | 10:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g0XZhVgsNPk

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