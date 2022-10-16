2022/10/16 | 10:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استقرّت السفينة بعد إبحار شاق عند ميناء محمد السوداني، لكن البحر...

ظهرت المقالة سفينة السوداني والأمواج المتلاطمة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفينة السوداني والأمواج المتلاطمة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفينة السوداني والأمواج المتلاطمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).