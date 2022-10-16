ماء دافئ أم بارد.. أيهما يفضّل شربه على الريق صباحًا؟

2022/10/16 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد بعض الأشخاص أن شرب الماء الدافئ على الريق صباحًا مفيد صحيًا.والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق في ما إذا كان الماء دافئًا أم باردًا..وأكدّ مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.

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