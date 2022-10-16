مع انخفاض درجات الحرارة .. الحكومة البريطانية تدعو لتخفيف سرعة قيادة المركبات لتوفير البنزين: تخيل بيضة تحت الدواسة

2022/10/16 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع تكلفة المعيشة، سيفعل سائقو السيارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل ما في وسعهم لتوفير البنزين، وبالتالي المال.وفي حين أن هناك العديد من النصائح حول توفير الوقود التي يمكن للسائقين اتباعها، يبدو أن القيادة … Readmore

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