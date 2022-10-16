بالصور .. وزير النقل يعلن افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية

2022/10/16 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كركوك، الأحد، افتتاح مطارها الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية.وذكرت المحافظة في بيان: أن “وزير النقل ناصر الشبلي افتتح اليوم مطار كركوك الدولي برفقة رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد عبد الهادي”.وأضافت ان “المطار سيبدأ من اليوم … Readmore

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