2022/10/16 | 11:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة النزاهة تستغرب من وصول كتاب الماليَّة بشأن المليارات المسروقة من أمانة الضرائب الى الإعلام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستغرب من وصول كتاب الماليَّة بشأن المليارات المسروقة من أمانة الضرائب الى الإعلام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستغرب من وصول كتاب الماليَّة بشأن المليارات المسروقة من أمانة الضرائب الى الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).