2022/10/16 | 11:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة النزاهة توضح ملابسات سرقة 3,7 ترليونات دينار أولاً على المسلة.

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