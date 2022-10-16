القبض على سراق لمحال تجارية في كربلاء

2022/10/16 | 11:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوريات لاحظت تواجد أشخاص يجلبون الشك والريبة وبعد التقرب منهم لاذو بالفرار.

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