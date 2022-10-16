فيلة تدمر المحاصيل

2022/10/16 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى قرويون يعيشون قرب متنزه وطني في جنوب الكاميرون استياءهم من الأذى اللاحق بمحاصيلهم جراء الحيوانات، خصوصاً الفيلة، فيما تحاول منظمة غير حكومية الحد من النزاعات بين البشر والحيوانات في المنطقة.

ويوضح المسؤول الإداري في المتنزه ميشال نكوو أن الفيلة تأكل الجزء الطازج من الجذع، أي الجزء الداخلي الغني بالمعادن، كما تتناول الكسافا أو الذرة أو الفول السوداني أو البطاطا الحلوة.

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