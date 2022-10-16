2022/10/16 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقاقة "تشيتوس" عملاقة تحملها أصابع ضخمة مغطاة ببقايا برتقالية اللون تتحوّل إلى وجهة جذّابة للزوّار على أحد طرق قرية تشيدل بمقاطعة ألبرتا الكندية.

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