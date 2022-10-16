2022/10/16 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AALbEkOMyiw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. أمسية شعرية استذكاراً للشعراء الراحلين من رواد الشعر الشعبي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. أمسية شعرية استذكاراً للشعراء الراحلين من رواد الشعر الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).