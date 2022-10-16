الضرائب تؤكد سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين (وثائق)

2022/10/16 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثائق صادرة عن الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاحد، عن سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي.

وتشير الوثائق والتي حصلت عليها (بغداد اليوم)، إلى "سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب".

وتبيّن الوثائق أنّ "تدقيق الحسابات يكشف بما لا يقبل الشك أنّ المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها (سرقتها)، دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين".

وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، امس السبت، عن أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية.

وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة".

وأضاف ان "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا"، مبينا "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام" .

أدناه نص التغريدة:

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