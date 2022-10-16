بينها إحالة 204 متهما للمحاكم.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية خلال أسبوع

2022/10/16 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية في بغداد والمحافظات خلال أسبوع.

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