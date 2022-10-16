حزبه: السوداني لا يجد مبررا لوجود القوات الاميركية

2022/10/16 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تيار الفراتين، الاحد، عن انطلاق

مفاوضات المكلف برئاسة الحكومة محمد

السوداني لتشكيل كابينته الوزارية،

فيما أشار الى أن السوداني لا يرى مبررا

للتواجد الأميركي العسكري.

وقال الامين العام للتيار ب

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