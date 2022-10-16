العراق يفتتح مطار كركوك الدولي

2022/10/16 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير النقل العراقي، ممثل رئيس

مجلس الوزراء ناصر الشبلي، اليوم

الأحد، مطار كركوك الدولي.

وقال رئيس هيئة المستشارين في كركوك

عماد دهام، في تصريح لوكالة الأنباء

العراقية (واع)، إن "وزير النقل ممثل

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