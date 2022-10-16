العراق يشهد زخات مطر رعدية اليوم

2022/10/16 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الأنواء، الأحد، توقعاتها

لأحوال الطقس في عموم العراق.

وذكرت الهيئة في توقعاتها أن درجات

الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس في

المنطقة الوسطى والجنوبية مع فرصة

لتساقط زخات مطر رعدية شمالا.

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