بعد أنباء عن اختطافها.. الشرطة السعودية تعثر على

2022/10/16 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، العثور على الفتاة أميرة التي تغيبت من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية ( غرب البلاد)، بعدما أثار الحديث عن "اختطافها" ضجة بمواقع التواصل في المملكة.

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