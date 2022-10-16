2022/10/16 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 14 ساعة

تمنحك قدرة على التحكم بحسابك أكثر..



“تويتر” يختبر ميزة جديدة

منذ يومين

أمطار وغبار..



تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

منذ 3 أيام

“مايكروسوفت” تغير اسم تطبيقاتها الشهيرة “أوفيس”

منذ 3 أيام

تعرف على سيدة العراق الاولى شاناز ابراهيم احمد

منذ 3 أيام

الإعلامي الأمني: 9 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء

منذ 4 أيام

استمرار حجب تطبيقات ’واتساب’ و’إنستغرام’ في إيران ولا بوادر لعودتها

منذ 5 أيام

البرلمان يُنهي القـراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالـث لقـانون تنفيذ مشـاريـع الـري

منذ 5 أيام

البرلمان يُنهي القـراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنيـة للرقابــة النوويــة والاشعاعية والكيمياويـة والبايولوجية

منذ 5 أيام

الاستخبارات تعتقل 9 متهمين بينهم إرهابي وتاجر مخدرات في محافظتين

منذ 6 أيام

آبل تتحدث عن نقلة نوعية في عالم أجهزتها المحمولة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: لن نسمح باستباحة أموال العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: لن نسمح باستباحة أموال العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).