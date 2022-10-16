2022/10/16 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يبحث مع وزير التعليم اوضاع طلبة الدراسات داخل وخارج العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي يبحث مع وزير التعليم اوضاع طلبة الدراسات داخل وخارج العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي يبحث مع وزير التعليم اوضاع طلبة الدراسات داخل وخارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).