لجنة نيابية تستضيف وزير التعليم

2022/10/16 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة التعليم العالي النيابية،

اليوم الأحد، وزير التعليم العالي

والبحث العلمي لبحث 4 ملفات مهمة.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس

البرلمان محسن المندلاوي، أن

"المندلاوي " ترأس اجتماعاً للجنة

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