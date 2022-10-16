اجواء خريفية وبدرجات حرارة ثلاثينية لليومين المقبلين

2022/10/16 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين اجواء خريفية وبدرجات حرارة ثلاثينية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم : ان طقس يوم غد الاثنين سيكون بعموم البلاد صحوا بغيوم متفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (8-10)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 39 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وبابل 19 مئوية واعلاها في كركوك وميسان والبصرة 23 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 33 مئوية واعلاها في كربلاء 41 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بانخفاض جديد لدرجات الحرارة.

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